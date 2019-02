McLaren: Alonso à Woking et de retour en 2020 ? 

Fernando Alonso n'arrête jamais. Après un succès lors des 24 Heures de Dayton, il était la semaine dernière en essais avec Toyota pour une simulation de course longue de 30 heures. Et une fois ce roulage bouclé, il a filé du côté de... Woking, l'usine McLaren. Un retour en F1 logique puisqu'il reste un pilote de la firme anglaise et que son expérience ainsi que ses retours seront forcément précieux dans le développement mais également la mise au point de la monoplace. L'Espagnol doit rouler une journée lors des essais d'avant-saison (18 au 21 février et du 26 février au 1er mars).

Surtout, Alonso a récemment laissé entendre qu'un retour en Formule 1 dès 2020 serait tout à fait envisageable. Pour peu que McLaren remonte enfin la pente ou qu'une équipe de premier plan lui propose le défi.