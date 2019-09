Marko: "Vettel n'a pas d'avenir chez Ferrari"

Sebastian Vettel a vécu un dimanche très compliqué sur le circuit de Sotchi. Après ne pas avoir respecté les consignes de la Scuderia Ferrari, il a abandonné pour un problème technique.

Deux incidents qui contrastent avec sa victoire lors du Grand Prix de Singapour, le week-end précédent. Son ancien mentor Helmut Marko, directeur de Red Bull, en a profité pour venir au secours de son ancien poulain, et tacler une nouvelle fois l'écurie italienne. "Ferrari a réussi à ne pas gagner avec la voiture la plus rapide. Ils ont sacrifié Sebastian, qui était l'homme le plus rapide. Vettel n'a pas d'avenir avec Ferrari, cela me semble maintenant clair", a-t-il pesté dans les colonnes de Bild.

En juillet dernier, Helmut Marko avait déjà conseillé le pilote allemand de quitter Ferrari.