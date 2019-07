Marko conseille à Vettel de quitter Ferrari

Les erreurs s'accumulent pour Sebastian Vettel au volant de sa Ferrari, et cela ne plaît pas à son ancien mentor, Helmut Marko. L'ex-pilote de F1 de 75 ans, qui a suivi son ascension chez RedBull jusqu'à l'âge d'or de la firme entre 2010 et 2013 avec 4 titres pilotes pour l'Allemand et 4 titres constructeurs pour l'écurie, a vivement conseillé à l'Allemand de quitter la firme au cheval cabré.

"Chez Red Bull Racing, il faisait rarement des erreurs, a-t-il expliqué, à Auto Bild. On n'oublie pas comment piloter. Pourquoi ces choses arrivent-t-elles encore et encore chez Ferrari ?" Des erreurs comme l'accrochage avec Max Verstappen à Silverstone, ou encore sa sortie de piste à Montreal alors qu'il est seul en tête. Depuis son arrivée chez la Scuderia, en 2015, il n'a remporté que 15 Grand Prix, le dernier datant du 26 août 2018, à Spa-Francorchamps.

"On commet des erreurs quand on n'est plus soi-même, a-t-il enchéri. Ça se produit dans le subconscient. Sebastian devrait être dans un environnement diffèrent. En d'autres termes, dans un autre team. Cependant, je ne vois aucune possibilité pour ça en 2020." Des déclarations qui pourraient relancer le mercato de la F1, d'autant plus que Ferrari pourrait faire de la place à Charles Leclerc, ou tenter de faire venir Max Verstappen.