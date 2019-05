Le superbe geste d’Hamilton pour un enfant malade

Vainqueur du GP d’Espagne, dimanche, Lewis Hamilton a tenu à dédier son succès à un enfant malade, Harry Shaw, victime du sarcome d’Ewing, un cancer s’attaquant aux os et aux tissus mous.

"Samedi était une journée difficile pour moi, mais j'ai reçu ce message formidable d'un enfant du nom de Harry, qui est devenu mon ange spirituel, mon inspiration. Quand je me suis réveillé ce matin, j'avais un peu perdu la dynamique du week-end, mais quand j'ai vu le message de Harry sur Instagram, je me suis dit : 'Hé, je te vois, Harry, et je comprends.' Je souhaite donc dédier ce triomphe à Harry", avait ainsi indiqué le pilote Mercedes en référence à une vidéo postée par le jeune Anglais.

Et bien décidé à joindre le geste à la parle, le champion du monde britannique a fait livre aux parents du jeune malade en phase terminale son trophée du Grand Prix d’Espagne ainsi qu’une réplique de sa monoplace vainqueur en Espagne. Une attention qui a évidemment fait son effet. "Je ne peux pas dire à quel point ça compte pour nous de voir Lewis dédier son succès à Harry. Dans une période extrêmement compliquée dans nos vies, ça nous a donné un bon coup de boost, et un grand sourire. Harry n'en revenait même pas de voir Lewis Hamilton parler de lui après une course. Il pense que Lewis est son meilleur ami, ce qui, pour un enfant de cinq ans, est juste incroyable", a révélé James Shaw, le père du petit fan.

Hamilton was inspired by a terminally ill boy called Harry. He has given the family a car and has now flown out to see him. Whatever people say about Hamilton this is a kind person doing great things. I hope Harry enjoys every last moment of his life. God Bless. #LewisHamilton pic.twitter.com/ojHFXmMlwa