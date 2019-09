La pole étrange de Leclerc

Le Temple de la vitesse n’avait jamais aussi mal porté son nom. Samedi lors du troisième acte des qualifications du Grand Prix d’Italie, alors qu’il ne restait que 10 pilotes en piste, Kimi Räikkönen a semé la pagaille en envoyant son Alfa Romeo dans le décor, provoquant là un drapeau rouge lourd de conséquences. Relancés à deux minutes du drapeau à damiers, les débats en effet ont tourné à la mascarade, chacun des concurrents tentant alors de temporiser pour se placer en position idéale dans le tour d’installation afin de profiter au maximum du phénomène d’aspiration.

A ce petit jeu-là, tout le monde à l’exception de Charles Leclerc et Carlos Sainz s’est laissé prendre – seuls ces deux derniers ayant coupé la ligne d’arrivée avant l’expiration du temps imparti pour s’offrir un ultime tour lancé. Lance Stroll et Alexander Albon, ainsi, se sont retrouvés sans chrono. Quant aux autres, ils n’ont tout simplement pas pu améliorer leur marque. Qu’importe pour le jeune Monégasque qui, six jours après sa première victoire en F1, à Spa-Francorchamps, s’adjuge sa quatrième pole de la saison après avoir assuré l’essentiel en début de Q3.

Vettel amer

"Je suis heureux de la pole position, mais au final, ça a été un grand bazar sur le dernier tour de préparation", dixit Charles Leclerc, en tête de grille devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour seulement 39 et 47 millièmes. "A dire vrai, je suis avant tout satisfait d'être sur la première ligne de la grille. C'est quand même fâcheux de ne pas avoir pu obtenir ce dernier tour lancé. Malgré le temps que nous avions et tous les systèmes à notre disposition, nous n'avons pas pu boucler le tour de chauffe à temps", souffle pour sa part le quintuple champion du monde.

Relégué en quatrième position au volant de sa Ferrari, à 15 centièmes de son coéquipier et malgré le franchissement intégral de la ligne blanche dans la Parabolique, Sebastian Vettel, lui, se montrait bougon à chaud sur l’antenne de Canal+, estimant avoir été gêné dans le money time par un Charles Leclerc qui le domine pour la septième fois d’affilée en qualifications. "J’ai dû faire un écart et je n’ai pas pu m’élancer comme je voulais... C’est un bon résultat pour l’équipe mais pas pour moi." Au moins, le leader du team Red Bull Max Verstappen est loin de ces considérations et états d’âme. Le bloc Honda de sa monoplace ayant été changé pour la quatrième fois de l’année, le Batave s’élancera dimanche de la dernière place…