La balade varoise d'Hamilton

Le circuit Paul-Ricard, avec ses larges virages, autorise bien des audaces volant en mains. Voilà pour la théorie. En pratique, si le tracé varois a donné lieu à quelques jolies passes d’armes ce dimanche dans le peloton, les monoplaces de tête, elles, n’ont pas su bousculer l’ordre établi, avec un quatuor gagnant sous le drapeau à damiers similaire à celui de la grille de départ.

Comme en 2018 – année du retour du rendez-vous hexagonal au calendrier mondial – Lewis Hamilton s’est baladé au Castellet, poleman guère inquiété en course, pas même par son coéquipier Valtteri Bottas qui en essais libres s’était pourtant montré à son avantage. "C’est un très beau week-end, jubilait le leader Mercedes après coup sur l’antenne de Canal+. Ça fait longtemps que je pilote maintenant, mais c'est toujours un challenge d'essayer de trouver la limite, d'être au top de ce que peut permettre cette machine."

Vettel en retrait

Ainsi vainqueur de son sixième GP de la saison – le quatrième de rang – quand son homologue finlandais a enlevé les deux autres manches courues jusqu’alors, le Britannique prend peu à peu ses aises aux commandes du classement général. Aux dépens de Bottas mais aussi et surtout de Vettel, septième au départ après des qualifications loupées et finalement cinquième du jour, devant la McLaren de Carlos Sainz et la Renault de Daniel Ricciardo – preuve que le bloc fourni par le losange peut-être compétitif - et derrière la Red Bull de Max Verstappen.

La première Ferrari pourtant est bien sur le podium, grâce à un Charles Leclerc qui a manqué d’un rien la deuxième place alors que Valtteri Bottas était en souffrance en fin de course. "Aujourd’hui, j’ai donné tout ce que je pouvais. La voiture allait vite lors du premier relais, mais les Mercedes étaient tout simplement plus rapides. Lors du second relais, il a fallu gérer les pneus, mais j’ai pu revenir sur Valtteri après la voiture de sécurité virtuelle. Ça s’est joué à peu de choses mais au vu de nos estimations initiales, on peut considérer que cette troisième place est un bon résultat", dixit le Monégasque qui confirme là son regain de performance observé au Canada.