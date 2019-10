Hamilton-Rossi: Echange de bolides en vue

Lewis Hamilton et Valentino Rossi partagent la même passion de la vitesse. Sur deux et quatre roues. Et l'idée d'effectuer un échange semble faire son chemin. Hamilton aurait ainsi l'opportunité de tester la Yamaha M1 de MotoGP pilotée par Rossi (il a déjà roulé sur une Yamaha de Superbike) et inversement l'Italien pourrait piloter la Mercedes F1 du Britannique (Il a testé la Ferrari F1 de 2006).

"Ça fait un moment qu’on parle de cet échange parce que ce serait super", a, selon AS, confirmé Rossi qui a confirmé que l'organisation de cette journée était en cours. Il faut néanmoins trouver une date dans un calendrier très chargé. Avant décembre, cela paraît d'ailleurs impossible.

Selon le quotidien espagnol, cette journée pourrait avoir lieu en marge des essais de pré-saison en F1, début décembre à Abu Dhabi.