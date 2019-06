Hamilton: "Je n'ai pas fait quelque chose de mal"

Lewis, racontez-nous votre version de l'incident avec Sebastian Vettel...

Je me sens vide. C'était vraiment une super course entre deux équipes, ça se termine un peu mal. De ce que je me souvienne, j'arrive du virage, j'étais plus rapide et j'essayais juste de mettre une grosse pression sur "Seb". D'abord pour essayer de me rapprocher, et aussi pour le pousser à la faute. Ce n'est pas souvent qu'on peut pousser un quadruple champion du monde à la faute, mais c'est arrivé. A ce moment-là, je me suis dit que c'était ma chance. Donc j'ai continué le virage, normalement. Il est arrivé, il était sur la ligne. On était proches, on allait se rentrer dedans donc je n'ai pu que freiner pour éviter la collision. Heureusement, on l'a évitée. Mais j'ai dû freiner... Et avant que je sois au courant de la pénalité, je continuais de pousser, car je me disais que peut-être, on pouvait toujours avoir cette course. J'essayais juste de me concentrer sur le positif. Et quand j'ai appris qu'il y avait une pénalité, il allait très vite et je n'étais pas bien avec les pneus, donc j'ai tout fait pour les conserver et je n'ai pas cherché à revenir. J'ai failli ne pas prendre le départ, on a eu un problème de moteur le matin... Je voulais donc juste réussir la meilleure course possible. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, j'ai juste tout donné.

Vous avez vécu la même chose à Spa en 2008...

D'abord, comme "Seb" l'a dit, je précise qu'il y a toujours eu du respect entre nous. C'est probablement avec lui que je m'amuse le plus en piste. Je savoure toujours quand on se bat comme ça, lors des années précédentes aussi. Il y a tant de souvenirs que je chérirai toujours, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais pour revenir à 2008, j'avais commis une erreur. Et surtout, j'avais été pénalisé après l'arrivée, donc c'est un peu différent. Mais je sais ce que c'est que de perdre une course. Et gagner comme ça, ce n'est définitivement pas ce qu'on veut... Perdre non plus, d'ailleurs. Particulièrement quand on pilote si bien.

"Je pardonne"

C'est votre cinquième victoire de la saison, mais aussi votre septième à Montréal, vous égalez le record de Michael Schumacher.

Pour être honnête, avec ce succès mitigé, je n'y ai pas vraiment pensé... En 2021, les règles seront meilleures, on pourra mieux se battre. Mais c'est vrai que je suis toujours très soutenu à Montréal, même s'il y a beaucoup de supporters de Ferrari. C'est une de mes trois courses préférées de l'année. Quand la météo est au top, comme c'était le cas, c'est juste un des plus beaux week-ends de la saison. Ma famille vient souvent, j'y ai aussi gagné mon premier Grand Prix et réussi beaucoup de poles, j'ai toujours aimé. Et ça ne changera pas. Je suis un peu mal à l'aise, j'ai été hué, mais ce n'est pas la première fois (sourire). Je suis habitué, je pardonne.

Si vous étiez un commissaire qui devait juger un incident comme ça, donneriez-vous une pénalité ?

Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas un commissaire. Donc c'est de la fiction (sourire).