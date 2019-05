Hamilton a été tenté par Ferrari

Mercedes truste tous les titres ces dernières années et vient de débuter la saison avec 5 doublés en 5 Grands Prix. Une situation extrême qui place l’équipe Ferrari devant ses erreurs et ses contradictions. Et si Lewis Hamilton n’a pas perdu le sourire, il doit se dire qu’il a finalement bien fait de ne pas céder à ses rêves de rejoindre Ferrari. Une situation qui n’a rien d’utopique puisque Toto Wolff lui-même a dévoilé que la possibilité a existé.

"Il faut comprendre que dans probablement toutes les têtes des pilotes, il y a l’idée de piloter un jour pour Ferrari. C’est l’équipe iconique de la F1, celle qui a le plus d’histoire et je respecte qu’un pilote ait le désir de piloter pour Ferrari. D’ailleurs, on en a discuté avec l’équipe et Lewis et on est tombés d’accord. On en avait parlé lors des négociations pour le dernier contrat", a ainsi expliqué le responsable de l’écurie allemande le week-end dernier à Barcelone, rapporte AS.

Et Wolff se félicite par ailleurs que "autant l’équipe que Lewis, nous avons été transparents dans ce type de discussions". Pour lui, cette association est évidemment bienvenue puisque le Britannique empile les victoires et les records mais il sait que cela ne durera pas éternellement. "Si un jour nos chemins se séparent, il faudra trouver une autre configuration", a-t-il lâché avant d’être interrogé sur un éventuel échange avec Sebastian Vettel. Sa réponse tient autant du politiquement correct que de la pure logique afin de ne pas insulter l’avenir: "Pourquoi pas, même si je ne veux pas créer les gros titres… Il y a 6 ou 7 pilotes qui sont prêts pour piloter une voiture championne. On en a deux et on espère que ce sera toujours le cas. Mais il y en a d’autres que j’aime voir et c’est clair que Sebastian fait partie d’eux."

Mais évidemment, avec un Hamilton sous contrat jusqu’en 2021, ce n’est plus à l’ordre du jour. A 34 ans, le Britannique, qui possède déjà 5 titres de champion du monde, a tous les outils en main pour continuer à briller.