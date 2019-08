Haas: Steiner va s'expliquer avec ses deux pilotes

La saison vire à la catastrophe chez Haas.

Malgré les 10 points marqués par l'écurie à Hockenheim (6 pour Grosjean et 4 pour Magnussen), l'écurie britannique a une nouvelle fois assister à un accrochage entre ses deux pilotes lors de ce dernier Grand Prix d'Allemagne. Au virage n°6, le Danois a attaqué son coéquipier à l'intérieur, les deux pilotes se sont touchés, mais ont pu continuer la course. Un contact qui fait suite à celui de Silverstone, où les deux protagonistes avaient dû abandonner. Une situation qui ne plaît pas à Günther Steiner, le directeur général de l'écurie. "Nous verrons ce qu'il sortira de cette discussion et de ce que je fais dans le futur. C'est la seule chose que je peux faire, a-t-il déclaré à L'Equipe. Je n'ai pas envie de donner des ordres mais, à un moment, il va falloir. Je dois être plus ferme, c'est la seule solution."

En pleine période de mercato chez les pilotes, Steiner a également indiqué que les altercations entre pilotes pouvaient influencer son choix pour la saison prochaine.