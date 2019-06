Haas: Steiner recadre Magnussen en pleine course

Un échange particulièrement musclé a eu lieu dimanche, lors du Grand Prix du Canada, entre Kevin Magnussen et son patron Gunther Steiner. "C'est la pire expérience de ma vie au volant de n'importe quelle voiture", a lancé le pilote danois à la radio, qui a fini 17e et avant-dernier classé. Le problème, c'est qu'il a lui-même fracassé sa monoplace la veille, empêchant au passage son coéquipier Romain Grosjean de valider un tour qui aurait potentiellement pu lui offrir la Q3. Alors, Steiner a réplique très sèchement: "Pour nous non plus, ce n'est pas agréable ! Ça suffit !" Après la course, Magnussen a fait profil bas: "C'est très dur de se maîtriser, ce n'était pas contre l'équipe qui a fait un boulot incroyable. J'ai fait une erreur, et ils m'ont fabriqué une voiture totalement neuve pour la course. C'est juste à cause des pneus. C'est compliqué de ne pas être déçu, et je sais que toute l'équipe l'est. Ils méritent beaucoup mieux."