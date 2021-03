Haas aux couleurs de la Russie

Premiers tours le 12 mars

Haas reste officiellement une écurie américaine, mais le rapprochement avec la Russie est de plus en plus évident. L’ancienne équipe de Romain Grosjean a fait signer le pilote russe Nikita Mazepin (22 ans), cinquième du championnat de Formule 2, à l’intersaison et ce jeudi, elle a annoncé l’arrivée d’Uralkali en tant que sponsor-titre pour plusieurs années. Cette entreprise russe spécialisée dans la production et la vente de potasse, n’est autre que la compagnie détenue par le père de Nikita Mazepin, Dmitry.. « Je suis très heureux d'accueillir Uralkali en Formule 1 en tant que partenaire titre de Haas F1 Team. Nous sommes impatients de représenter leur marque tout au long de la saison. C’est une période passionnante pour l’équipe avec l’arrivée d’Uralkali et la présence de Nikita Mazepin et Mick Schumacher au volant pour nous. C’est définitivement un changement, mais j’espère que nous reviendrons dans le coup pour marquer des points lors de ces courses. Les saisons ont été difficiles, mais nous avons également un œil sur la situation dans son ensemble, en particulier 2022 et la mise en œuvre de la nouvelle réglementation », a réagi Gene Haas, le propriétaire de l’écurie.« Nous abordons une nouvelle saison avec un nouveau partenaire-titre et deux nouveaux pilotes, ce sera une année passionnante - espérons-le, mais dans le bon sens. Nous sommes confrontés à une année d'apprentissage avec les pilotes alors que techniquement, nous nous tournons vers l'avenir.Nous savons tous à peu près où nous nous attendons à être cette saison en termes de compétition, mais nous devons nous assurer que nous sommes là pour capitaliser sur les opportunités lorsqu'elles se présentent », a réagi de son côté le manager de l’équipe, Guenther Steiner. Nikita Mazepin et Mick Schumacher effectueront leurs premiers tours au volant de cette Haas version 2021 le 12 mars lors du premier des trois jours d’essais de pré-saison de Bahreïn.Crédit photo : Twitter Haas