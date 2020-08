Grand Prix du 70eme anniversaire : Robert Kubica participera aux essais libres

He's back! 👏 🔙

Robert Kubica will make his third FP1 appearance of the season as he returns to the cockpit for the first practice session of the second Silverstone weekend! 🇬🇧 #F170 #RK88 pic.twitter.com/Gq95L9imQE



— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 5, 2020

Même s'il n'a pas de baquet pour la saison 2020, Robert Kubica n'est pas loin du monde de la Formule 1. Ce vendredi, il va même prendre le volant d'une monoplace. Après une année en tant que titulaire chez Williams, le Polonais est réserviste chez Alfa Roméo pour cette saison.L'écurie suisse a officialisé l'information sur son compte Twitter ce mercredi.Le pilote de 35 ans va prendre la place d'Antonio Giovinazzi. C'est la troisième fois de la saison qu'il va se glisser dans l'Alfa C39.Lors de cette apparition, son travail avait été salué par Frédéric Vasseur le directeur d'Alfa Romeo. « Il a fait un excellent travail en Autriche la semaine dernière et je suis heureux de l’avoir à nouveau dans la voiture. Les données qu’il a fournies à nos ingénieurs se sont déjà révélées précieuses, mais il reste beaucoup de travail à faire et avoir trois excellents pilotes pour récolter des informations est un avantage certain. »Cette présence de Kubica lors des essais libres est garantie par un accord entre l'écurie, le natif de Cracovie et ses sponsors.Un bon moyen de garder un pied dans les paddocks alors que dans le même temps, il participe aux courses de DTM.