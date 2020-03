Grand Prix d’Australie : Pas de McLaren à Melbourne !

Le Grand Prix de Melbourne semble de plus en plus menacé… Ce jeudi, à la veille des premiers essais libres du premier Grand Prix de la saison, l’écurie McLaren a annoncé qu’elle déclarait forfait, car l’un de ses membres a été testé positif au coronavirus (sept autres personnes testées dans le paddock à Melbourne sont en revanche négatives). « Ce membre de l’équipe a été testé mis en quarantaine dès qu’il a commencé à montrer des symptômes et va désormais être traité par les autorités locales de santé. L’équipe s’était préparée à cette éventualité et a mis en place un soutien sur place pour ses employés, qui vont désormais entrer dans une période de quarantaine. L’équipe coopère avec les autorités locales afin de les assister dans leurs investigations et leur analyse. Zak Brown, patron de McLaren Racing, et Andreas Seidl, directeur de McLaren F1, ont informé la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile de cette décision ce soir. Cette décision a été prise en se basant sur un devoir d’attention, non seulement envers les employés et partenaires de McLaren F1, mais aussi les autres pilotes et équipes, les fans de F1 et toutes les parties prenantes de la F1 », écrit McLaren dans un communiqué.

Norris et Sainz en quarantaine

Alors que Lewis Hamilton (Mercedes) s'est publiquement dit "choqué" d'être à Melbourne, comme si de rien n'était, alors que les autres pilotes se sont montrés plus mesurés en conférence de presse, les pilotes McLaren Lando Norris et Carlos Sainz Jr ne seront donc pas au départ du Grand Prix d’Australie, ni probablement de celui du Bahreïn en fin de semaine prochaine s’ils doivent rester en quarantaine pendant quatorze jours. Mais ces Grands Prix auront-ils lieu ?