GP Singapour-Libres 3: Leclerc devance Hamilton et Vettel

Lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour, les Ferrari et les Mercedes se sont rendues coup pour coup.

Au bout d'une heure, c'est Charles Leclerc qui a pris le meilleur, devançant de 2 dixièmes Lewis Hamilton. Sebastian Vettel complète le podium, devant l'autre Mercedes de Valtteri Bottas. La séance a été coupée à la 38e minute après l'accident de Sergio Perez dans l'avant dernier virage du tracé urbain.

Du côté des Français, Pierre Gasly se classe 12e, Romain Grosjean 18e.

The talk ahead of the weekend was Mercedes v Red Bull...



Are Ferrari back in the hunt in Marina Bay?#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/9PulXq9MXm