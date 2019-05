GP Monaco-Libres 2: Hamilton et Bottas confirment

Déjà le plus rapide dans la matinée, Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps (1'11'118) de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix de Monaco, ce jeudi.

Son coéquipier Valtteri Bottas signe le 2e meilleur chrono (1'11'199), devant Sebastian Vettel (Ferrari, 1'11'881) et Pierre Gasly (Red Bull, 1'11'938). Le régional de l'étape Charles Leclerc (Ferrari) ne signe que le 10e temps (1'12'350).

Romain Grosjean (Haas) se classe 11e (1'12'392), après avoir fini 10e lors des premiers essais. Les Renault Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo ne font que 16e (1'12'872) et 17e (1'12'888) sur ce FP2.

FP2 CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton tops the time sheets for the second straight session



