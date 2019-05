GP Monaco: Gasly pénalisé pour avoir gêné Grosjean

Pierre Gasly ne s'élancera pas de la 5e place sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco mais de la 8e... La faute à une pénalité tombée après la séance de qualifications. Le Tricolore a été ainsi rétrogradé sur la grille pour avoir gêné Romain Grosjean en Q2. Le Normand n'avait pourtant pas été mis au courant par son équipe et n'a donc pas volontairement commis de faute. "On s'est parlé avec Pierre, je sais qu'il n'y est pour rien. Pierre est pénalisé pour une faute commise par son équipe. Et ça ne va rien changer pour moi", a expliqué le pilote Haas pour L'Equipe. Seulement 13e sur la grille, Grosjean n'a pas grand-chose à espérer en course.