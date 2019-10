GP Mexique: La pole pour Verstappen

Max Verstappen a obtenu la pole position du Grand Prix du Mexique, ce samedi, au terme d’une séance de qualifications marquée par la sortie de piste brutale de Valtteri Bottas.

Le Néerlandais du team Red Bull devance sous le drapeau à damiers les Ferrari de Charles Leclerc (+0"266) et Sebastian Vettel (+0"412), Lewis Hamilton, le leader Mercedes qui court ce week-end pour un sixième sacre mondial, se contentant de la quatrième place sur la grille, à cinq dixièmes.

Alexander Albon et Valtteri Bottas complètent la troisième ligne, devant les McLaren de Carlos Saint et Lando Norris. Puis viennent les Toro Rosso de Daniil Kvyat et Pierre Gasly. Romain Grosjean échoue en Q1 au volant de sa Haas. Il s’élancera dimanche en 18e position.