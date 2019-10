GP Mexique-Hamilton: "Une meilleure stratégie"

Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique, sa 10e victoire de la saison qui rapproche un peu plus le pilote Mercedes d'un 6e titre de champion du monde.

"C’est un résultat incroyable pour moi et pour tous ceux qui travaillent dur au sein de l’équipe, a apprécié au micro de Canal+ le Britannique. Je voulais gagner ce Grand Prix depuis un bon moment (sacré ces 2 dernières saisons à Mexico City, il n'était pas monté sur le podium). Et aujourd’hui, même si on savait que cette course serait compliquée, on l'a fait. J’ai perdu un morceau sur ma voiture en début de course (dans l'accrochage avec Verstappen), j’ai eu un deuxième relais extrêmement long, mais on a su revenir avec une meilleure stratégie. Donc je suis vraiment content."

Hamilton devrait être sacré dès le week-end prochain, à Austin, théâtre du Grand Prix des Etats-Unis.