GP Japon: Renault disqualifié

La très mauvaise nouvelle est tombée. L'écurie Renault a été disqualifiée du Grand Prix du Japon suite à la protestation de l'écurie Racing Point qui avait pointé du doigt la non conformité du système de frein installé sur les monoplaces de Ricciardo (6e) et Hulkenberg (10e).

Si la FIA n'a rien trouvé à redire sur ce point, elle a mis en avant une petite aide au pilotage qui est interdite au règlement pour justifier sa décision.

Renault peut encore faire appel de cette décision.

BREAKING: Renault disqualified from results of the Japanese Grand Prix https://t.co/fH2TbNCBAI