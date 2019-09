GP Italie: Verstappen et Gasly partiront en fond de grille

Max Verstappen (Red Bull) et Pierre Gasly (Toro Rosso) partiront du fond de la grille ce dimanche (15h10) sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie.

Les deux pilotes vont bénéficier d'un nouveau moteur Honda, le Spec 4. Ce sera le 4e utilisé par les deux pilotes, contre 3 autorisés par la FIA sur une saison. En conséquence ils partiront 19 et 20e en Italie. "On croit dans le fait qu'ils peuvent néanmoins faire une bonne course dimanche, a expliqué le directeur technique du motoriste japonais, Toyoharu Tanabe. "Nous avons rassemblé des données utiles à Spa que nous avons utilisées pour modifier les réglages en vue de cette course. Le but est de maximiser le potentiel du Spec 4 et nous espérons obtenir un autre bon résultat, pour maintenir l'élan de Spa."

En Belgique, Max Verstappen avait abandonné dès le premier tour, tandis que Pierre Gasly a terminé 9e au volant de sa Toro Rosso.