GP Grande-Bretagne-Leclerc: "Je serai plus agressif"

Charles Leclerc va tenter de retenir les leçons de son duel perdu face à Max Verstappen lors du dernier Grand Prix en Autriche.

Le pilote Ferrari a déclaré, en marge du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, qu’il allait légèrement modifier son style de pilotage: "En tant que pilotes, nous essayons toujours d’être à la limite de ce que les règles nous autorisent, donc je vais changer un peu et augmenter mon agressivité." Revenant sur l’incident avec le pilote Red Bull il y a 2 semaines à Spielberg, le Monégasque reconnaît avoir un nouveau regard: "Sur le moment, j’étais frustré. Mais en y réfléchissant, je suis content de pouvoir piloter ainsi."

Avant de se montrer enthousiaste, tout en réclamant plus de logique dans les décisions de course: "Si c’est autorisé, je suis plus que content. Je pense que c’est bon pour la Formule 1, que c’est ce que veulent les pilotes. Mais on doit juste savoir à quoi s’attendre les uns des autres. C'est pour ça que l’on a besoin de constance dans les pénalités."