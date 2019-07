GP Grande-Bretagne–Hamilton: "Une séance compliquée"

Deuxième des qualifications de son Grand Prix national ce samedi à Silverstone, pour seulement 6 millièmes de seconde, Lewis Hamilton s’est d’abord montré beau joueur envers le poleman du jour, son coéquipier Valtteri Bottas: "Premièrement félicitations à Valtteri, qui a fait un solide travail. Ça n’a pas suffi pour moi."

Et le Britannique de détailler ce qui l’a empêché d’être plus rapide: "C’était compliqué tout au long de cette séance. Mon dernier tour en Q2 m’a aidé à maintenir la voiture mais j’ai fait une erreur lors du premier tour en Q3. Ma dernière tentative n’était pas si bonne non plus."

Charles Leclerc, troisième à 79 centièmes, a quant à lui reconnu la supériorité des Flèches d’argent: "En Q3, je pense que Mercedes a encore un petit peu plus poussé son moteur. Ils étaient extrêmement rapides, même dans les virages. C’est là où nous devons travailler le plus chez Ferrari. Nous ne pouvions pas espérer mieux."