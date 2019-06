GP France : Pourquoi Ricciardo a été pénalisé

Daniel Ricciardo a été pénalisé par les commissaires de course pour deux dépassements jugés illicite, le premier en passant Lando Norris (McLaren) trop virilement et le deuxième en doublant Kimi Räikkönen en sortant de la piste. Le pilote Renault a franchi la ligne en 7e position mais après cette double pénalité, il n'était plus que 11e et donc hors des points...

L'Australien était particulièrement déçu de cette sanction et assurait après ne pas regretter une seconde d'avoir essayé de passer en piste.