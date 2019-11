GP Etats-Unis: Bottas résiste et signe la pole

Seul coureur encore capable d'empêcher Lewis Hamilton (Mercedes) de s'offrir un sixième titre de champion du monde des pilotes, Valtteri Bottas (Mercedes) a sorti le grand jeu ce samedi pour s'offrir la pole position (la 5e pour lui en 2019), au terme des qualifications du Grand Prix des États-Unis.

Auteur du record de la piste en 1'32''029, le Finlandais partira donc en première ligne dimanche, devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton termine quant à lui 5e.

Côté tricolore, Pierre Gasly (Toro Rosso) est une nouvelle fois parvenu à emmener sa monoplace jusqu'en Q3. Le Français partira en 10e position, loin devant Romain Grosjean (Haas), éliminé dès la Q2 et 15e sur la grille.

QUALIFYING CLASSIFICATION: @ValtteriBottas takes his fifth pole of 2019 #USGP #F1 pic.twitter.com/6MnREGXHif