GP du Qatar : Les principales déclarations à l'issue de la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Pole position

« Je n’ai pas été à mon avantage hier (vendredi) car je ne me sentais pas bien autant jeudi que vendredi et j’ai été en difficulté lors des essais libres. J’ai dû beaucoup donner. J’étais au circuit jusqu’à minuit la nuit dernière à travailler avec les ingénieurs afin de trouver dans quels domaines je pouvais m’améliorer. En conséquence, on a fait quelques changements pour la troisième séance d’essais libres. Je suis reconnaissant envers mon équipe de m’avoir lancé en piste au bon moment car je n’ai pas eu de trafic et ce dernier tour était splendide. A piloter, ce circuit est incroyable. Vu que c’est un tracé rapide, je ne pense pas que ça sera un des plus faciles pour suivre mais il ne provoque pas une dégradation importante des pneus. Il y a du chemin à faire avant le premier virage, qui est large donc je vais tout donner. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Je pense que nous manquons juste un peu de rythme. Je pense que ça a été un peu plus difficile pour nous. Encore une fois, en qualifications, on pouvait déjà clairement le voir car Sergio Pérez n'est même pas en Q3. Ça montre tout simplement que nous avons vraiment un peu plus de mal que d'habitude. Néanmoins, c'est quand même la deuxième place, donc tout reste à jouer évidemment. Mais j'aurais aimé que nous puissions nous battre pour plus. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Jusqu’à cette séance de qualifications, ça a été un bon week-end pour moi. Mais je ne suis pas certain de ce qui a pu arriver. J’ai dû attaquer fort en qualifications. J’ai eu quelques soucis avec le premier virage, j’ai essayé de faire de mon mieux mais je suis un peu confus concernant ce qui a pu se passer. En ce qui me concerne, je n’ai pas grand chose à perdre donc j’espère qu’on aura une bonne adhérence au départ. On a deux voitures face à Max Verstappen donc on espère pouvoir faire quelque chose de bien. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 4eme

« On a terminé quatrièmes mais j'étais plus rapide dans mon dernier tour (avant que son pneu n'explose, ndlr). Pour être honnête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé sur le vibreur et tout l'aileron avant est passé sous la voiture, j'ai fait exploser tout le pneu avant droit. J'ai vu des étincelles sortir de la voiture, mais ce qui est le plus important, c'est que l'ensemble de la qualification a été incroyable. C'est tout simplement super de terminer derrière Mercedes et Red Bull Racing. »

Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 5eme

« Je serais resté dans la voiture toute la nuit. Elle a été fantastique depuis le début du week-end. La piste est très amusante à conduire. Et quand la voiture va bien, on en profite. Nous avons trouvé un bon réglage, et maintenant avec des pneus neufs et peu de carburant, nous nous sommes bien débrouillés. Mais les samedis ne sont pas les plus importants, car les points sont distribués demain (dimanche). Parfois, nous avons eu de bons ou mauvais samedis, et puis le dimanche, ça a changé. La dernière fois que je suis parti cinquième, en Turquie, j'étais déjà 20eme au premier virage, donc nous devons essayer d'éviter cela. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« Je suis un peu déçu, je pense qu'on doit revoir certaines choses avec l'équipe. Depuis le début du week-end, nous ne sommes pas très compétitifs. J'ai essayé d'améliorer mon temps dans le dernier tour en Q3 mais je n'ai pas pu le faire. Demain (dimanche), il y aura certainement plein d'opportunités et comme je l'ai dit, nous sommes encore dans la bataille. C'est très bien en prévision de la course. »



Sources : Interviews officielles F1, Canal +, Mundo Deportivo, Sky Sports