GP du Portugal : L'officialisation retardée par le confinement

Avec le report du Grand Prix d’Australie, la Formule 1 a remodelé le calendrier de son début de saison. Alors que Bahreïn accueillera la première manche de la saison le 28 mars, le circuit d’Imola suivra le 18 avril. Par contre, à l’image de la première mouture du programme, il reste une case vide qui a été reculée du 25 avril au 2 mai prochain. Mais, si l’identité du circuit élu pour accueillir le troisième Grand Prix de la saison 2021, le doute n’est quasiment plus permis. Après avoir permis le retour de la Formule 1 au Portugal en 2020 pour la première fois depuis 1996, le circuit de Portimão sera l’heureux élu et transformera l’essai grandeur nature réalisé le 25 octobre dernier. Mais si tout semble calé pour voir le paddock s’installer dans l’Algarve et que l’officialisation était prévue pour cette semaine, un facteur politique est entré en jeu.

Portimão pour remplacer la Chine, qui reste dans l’attente

En effet, face à l’augmentation du nombre de contaminations par le coronavirus et à une mortalité également croissante, les autorités portugaises ont mis en place un confinement. Une mesure qui devrait être maintenue pour un mois au minimum et qui s’ajoute aux restrictions d’entrée décidées par le Royaume-Uni à la suite de la découverte d’un variant plus contagieux au Brésil. Ces restrictions de déplacement ont poussé les organisateurs du Grand Prix du Portugal et les dirigeants de la Formule 1 à retarder l’officialisation de l’organisation de la course le 2 mai prochain à Portimão. Un retard qui, in fine, ne devrait pas remettre en cause la tenue de la course avec une annonce désormais attendue pour la fin du mois de janvier pour une saison à 23 Grands Prix, total qui pourrait même passer à 24 si une nouvelle date en fin de saison est trouvée pour le Grand Prix de Chine qui, s’il a disparu du calendrier, reste officiellement reporté et pas annulé.