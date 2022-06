GP du Canada : Vers une pénalité pour Charles Leclerc ?

La valse des pénalités moteur va-t-elle démarrer dès ce week-end. Avec 22 Grands Prix au calendrier cette saison, alors que 23 rendez-vous étaient initialement prévus, les pilotes doivent composer avec un nombre d’éléments moteur limité et la fiabilité sera essentielle dans la course au titre. Or, après avoir subi une panne de son turbo-compresseur et de son système de récupération d’énergie thermique lors du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc a subi une nouvelle déconvenue en Azerbaïdjan le week-end dernier avec une panne au niveau du moteur qui l’a condamné à un nouvel abandon alors qu’il menait la course devant les Red Bull Racing de Sergio Pérez et Max Verstappen, ensuite vainqueur à Bakou et leader toujours plus solide du championnat.

Face à cette nouvelle panne et en raison du manque de temps entre les manches azerbaïdjanaise et canadienne du championnat du monde, Ferrari aurait pris la décision radicale de monter un moteur intégralement neuf dans la F1-75 du Monégasque.

Leclerc sous la menace d’une pénalité de dix places

Selon le journaliste italien Giuliano Duchessa, via son compte Twitter, « Leclerc utilisera un troisième moteur intégralement neuf dont un quatrième turbo-compresseur ». Une information qui, si elle est confirmée par la Scuderia, ne sera pas sans conséquence pour la course du Monégasque. En effet, selon le règlement sportif de la F1, un pilote ne peut utiliser plus de trois moteurs thermiques, trois systèmes de récupération d’énergie thermique, trois turbo-compresseurs, trois systèmes de récupération d’énergie cinétique, deux batteries, deux centrales électroniques et huit tubulures d’échappement.

Or, avec le quatrième turbo-compresseur annoncé, Charles Leclerc devra subir une lourde pénalité sur la grille de départ. Toute utilisation d’un premier élément hors-quota implique un recul de dix places, contre cinq pour les éléments suivants. De plus, les pénalités en la matière se cumulent sur un week-end et, si le total dépasse quinze places, le pilote concerné est directement envoyé en fond de grille. Autrement dit, sur un Circuit Gilles-Villeneuve sur lequel doubler pourrait être compliqué, Charles Leclerc pourrait faire face à un sacré défi.