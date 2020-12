GP du Brésil : Pas de déménagement loin d'Interlagos jusqu'en 2025

BREAKING: Sao Paulo will remain the home of the Brazilian Grand Prix through to 2025!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/eN5RDRREUp

— Formula 1 (@F1) December 16, 2020

Le maire de São Paulo satisfait de conserver son Grand Prix

Le Grand Prix du Brésil n’est pas près de déménager. Alors que Jair Bolsonaro, président du Brésil, avait l’envie de voir la course se disputer dans les années à venir sur un circuit flambant neuf à Rio de Janeiro, ce projet ne se matérialisera pas dans les années à venir. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la Formule 1 a confirmé que le Grand Prix du Brésil ne quittera pas Interlagos, qui l’accueille sans interruption depuis 1990, avant 2025. Un nouvel accord a été trouvé avec Brasil Motorsport, société qui sera désormais le promoteur de l’épreuve au nom de la holding publique émiratie Mubadala. Un accord qui vient lever tous les doutes sur la tenue du Grand Prix du Brésil le 14 novembre 2021, qui devrait être la 21eme des 23 manches de la saison prochaine.Alors que l’incertitude était grande sur l’avenir du Grand Prix du Brésil à Interlagos, Chase Carey a confié que la F1 est fière « d’annoncer que la ville de São Paulo va continuer d’accueillir le Grand Prix du Brésil jusqu’en 2025 » et impatiente « de travailler avec notre nouveau promoteur dans les années à venir ». Bruno Covas, maire de São Paulo, n’a pas caché sa fierté de conserver un des plus grands événements organisés dans sa ville. « Pouvoir annoncer qu’Interlagos va continuer à accueillir un des événements les plus importants du monde en sports mécaniques est une grande joie. Afin de conserver la course dans notre ville, nous avons fait d’importants efforts. Nous avons des infrastructures robustes pour les touristes, la sécurité du public, a déclaré ce dernier dans un communiqué. Nous sommes convaincus qu’accueillir le Grand Prix, en plus de promouvoir notre ville dans le monde entier, va continuer à nous apporter d’importantes contributions comme créer des emplois et générer des revenus. » Pour 2021, les seuls doutes restants sont le Grand Prix d’Espagne, avec un contrat qui n’a pas encore été prolongé alors que le circuit qui accueillera la quatrième manche n’a pas encore été confirmé.