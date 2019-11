GP du Brésil (Essais libres 3) : La réponse d'Hamilton et Verstappen aux Ferrari

Les Ferrari en position d’observateur



FP3 CLASSIFICATION

Practice time is over! Three teams separated by three tenths... who's your pick for qualifying? 🤔#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/uv8iWICe9y



— Formula 1 (@F1) November 16, 2019

Sevré de pole position depuis le Grand Prix d’Allemagne, Lewis Hamilton compte bien renouer avec au Brésil. Sur les terres de son idole Ayrton Senna, le Britannique a envoyé un signal fort à l’occasion de la troisième et dernière séance d’essais libres disputée ce samedi. Le pilote Mercedes a, en effet, signé le meilleur temps en 1’08’’320, le tour le plus rapide effectué depuis le début du week-end. Mais le champion du monde 2019 a vu Max Verstappen lui répondre. Le Néerlandais, au volant de sa Red Bull Racing motorisée par Honda, n’a échoué qu’à 26 millièmes de la marque établie par le Britannique avec, notamment, le record dans un premier secteur où le moteur s’exprime le plus.Un temps nettement devant la concurrence dans cette séance, les deux pilotes Ferrari ont finalement dû se contenter des troisième et quatrième temps. Charles Leclerc a devancé Sebastian Vettel de 50 millièmes mais pointe à quasiment trois dixièmes de Lewis Hamilton, ce qui n’est pas négligeable sur un circuit court comme Interlagos. Derrière, Alexander Albon et Valtteri Bottas n’ont pas su se rapprocher de leurs coéquipiers respectifs, échouant à huit dixièmes du meilleur temps. Un Top 10 où les deux pilotes McLaren prennent place mais sont devancés de manière surprenante par Daniil Kvyat et Antonio Giovinazzi, qui se signale alors que Ferrari lui a maintenu sa confiance et l’a maintenu dans le baquet de l’Alfa Romeo pour 2020. Côté Français, Pierre Gasly rend trois dixièmes à son coéquipier et se contente de la 12eme place, soit quatre rangs devant Romain Grosjean qui, au volant d’une Haas toujours aussi rétive, signe le 16eme temps et devra sans doute se battre pour passer en Q2 lors de la séance de qualifications.