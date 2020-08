GP du 70eme anniversaire (EL2) : Meilleur temps pour Hamilton, soucis mécaniques pour Vettel

Here's how FP2 finished 🧐

Ricciardo en forme pour Renault, les Racing Point placées

Une semaine après sa victoire sur trois roues, Lewis Hamilton a retrouvé le rythme. Alors que Valtteri Bottas a lancé le Grand Prix du 70eme anniversaire de la F1, disputé sur le circuit de Silverstone, avec le meilleur temps de la première séance d’essais libres, le Britannique a profité de la deuxième séance pour reprendre l’ascendant sur son coéquipier, qui a récemment prolongé avec Mercedes pour la saison 2021. Auteur de la meilleure marque (1’25’’606), le leader du championnat du monde a devancé Valtteri Bottas pour 176 millièmes mais la différence entre les deux pilotes ne s’arrête pas là. En effet, Lewis Hamilton a signé son meilleur temps en gommes medium alors que le Finlandais l’a fait en gommes tendres. Mais, à l’image du premier week-end dans le Northamptonshire, les deux Mercedes sont loin devant la concurrence dans l’exercice du tour rapide. Mais la surprise est que ce n’est pas Max Verstappen qui suit dans la hiérarchie.En effet, le Néerlandais a été devancé pour seize millièmes par la Renault de Daniel Ricciardo. Restant sur une quatrième place le week-end dernier, l’Australien a signé le troisième temps à huit dixièmes du chrono établi par Lewis Hamilton. Et, quelques heures après l’annonce du verdict en faveur de l’équipe française, le futur pilote McLaren a également devancé les deux Racing Point avec Lance Stroll qui a devancé pour un quart de seconde Nico Hulkenberg, confirmé au volant de la « Mercedes rose » après le test positif au coronavirus de Sergio Pérez. Les deux monoplaces de l’écurie basée à Silverstone devancent Charles Leclerc, qui rend plus d’une seconde aux Mercedes. Le Monégasque a relevé le niveau pour la Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel ayant été victime d’une panne mécanique en toute fin de séance, provoquant un drapeau rouge après avoir répandu un liquide issu de son moteur sur la piste après avoir signé le 14eme temps, encadré par Pierre Gasly et Romain Grosjean. Côté Français, Esteban Ocon a signé le 10eme temps derrière Lando Norris et Carlos Sainz Jr et confirme la bonne forme des Renault. Une hiérarchie qui, si elle semble verrouillée aux deux premières places, pourrait largement évoluer lors des qualifications, surtout que la météo est incertaine pour le reste du week-end.