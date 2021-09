GP d’Italie (Sprint) : La victoire pour Bottas, la pole position pour Verstappen bien devant Hamilton

September 11, 2021 17:10 Parti en tête, Valtteri Bottas n'a pas été inquiété par Max Verstappen et remporte la qualification sprint du Grand Prix d'Italie mais cède la pole position au Néerlandais. Lewis Hamilton, quant à lui, n'a pris que la cinquième place et devra cravacher durant la course.