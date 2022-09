Charles Leclerc ne voulait la devoir à personne. Alors que le week-end du Grand Prix d’Italie est marqué par une ribambelle de pénalités, le chef de file de la Scuderia Ferrari a tout donné pour aller chercher la pole position à Monza alors que la marque italienne fête des 75 ans.

Son coéquipier Carlos Sainz Jr faisant partie des nombreux pilotes devant reculer sur la grille de départ, il était facile d’imaginer que l’Espagnol allait offrir l’aspiration au Monégasque… mais il n’en a rien été. C’est absolument seul en piste que Charles Leclerc est allé claquer un tour en 1’20’’161.

Trois ans après avoir enchaîné pole position puis victoire, le deuxième du classement du championnat a réalisé un premier objectif ce week-end et fait rugir de plaisir les tifosi. Toutefois, la menace que fait planer Max Verstappen reste bien présente. A l’issue d’un tour qu’il n’a pas qualifié de parfait à la radio, le Néerlandais a concédé 145 millièmes de seconde au Monégasque. Pénalisé de cinq places pour l’utilisation d’un cinquième moteur thermique, le champion du monde en titre sera quatrième sur la grille de départ.

Les premières lignes chamboulées, Gasly en profite

En effet, le recul du Néerlandais est partiellement minoré, car il a pu devancer des pilotes encore plus pénalisés que lui. Troisième à 268 millièmes de seconde, Carlos Sainz Jr sera 18eme sur la grille de départ, devançant Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda. Autant le Britannique que le Japonais ont écopé d’un recul automatique en fond de peloton.

À ce petit jeu, Max Verstappen sera quatrième au départ ce dimanche. En plus de Charles Leclerc, le pilote Red Bull Racing sera devancé par George Russell et Lando Norris, qui ont respectivement pris la sixième et la septième place de cette séance de qualifications. L’autre gagnant de cette situation assez particulière est Pierre Gasly. Deux ans après sa victoire à Monza, le pilote AlphaTauri bénéficiera d’une position en troisième ligne, juste derrière Daniel Ricciardo après avoir pu signer le neuvième temps de cette séance de qualification.

Fernando Alonso, dont le seul tour chronométré en Q3 a été effacé pour non-respect des limites de piste, sera en quatrième ligne aux côtés de… Nyck de Vries !

Ocon décevant avant sa pénalité

Remplaçant au pied levé d’Alex Albon, victime d’une appendicite, le Néerlandais a mis un coup derrière la tête de son coéquipier Nicholas Latifi, éliminé dès la Q1 avec le 16eme temps. 13eme de la Q2, l’habituel réserviste de Mercedes a réalisé un très brillant 13eme temps lors de ces qualifications, juste derrière Esteban Ocon et Valtteri Bottas.

Le Français n’a pas su donner la pleine mesure de son Alpine alors qu’il a écopé de cinq places de pénalité pour l’utilisation d’un cinquième moteur thermique. Le Finlandais, de son côté, a sauvé le meubles pour Alfa Romeo mais ses quinze places de pénalité le font nettement reculer sur la grille. Parmi les déceptions de cette séance de qualifications, ont note les Aston Martin et les Haas, qui se sont partagé les quatre dernières places à la régulière et qui seront donc juste devant les nombreux pénalisés.

Un Grand Prix d’Italie qui s’annonce animé avec Max Verstappen qui voudra tirer parti des qualités de sa Red Bull Racing pour aller chercher une cinquième victoire de suite sur les terres de son plus proche rival.



FORMULE 1 - GRAND PRIX D’ITALIE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 10 septembre 2022

1- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) en 1’20’’161

2- Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’145

3- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’268

4- Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 1’’045

5- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 1’’363

6- George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’381

7- Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’423

8- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’764

9- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 2’’487

10- Fernando Alonso (ESP/Alpine) pas de chrono



5 places de pénalité pour Esteban Ocon et Max Verstappen. 10 places de pénalité pour Sergio Pérez. 15 places de pénalité pour Mick Schumacher, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen. Départ du fond de la grille pour Carlos Sainz Jr, Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton.