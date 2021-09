Après Silverstone, la tension entre Lewis Hamilton et Max Verstappen va monter d’un cran. Alors que les deux rivaux pour le titre de champion du monde 2021 de Formule 1 ont déjà eu maille à partir lors du récent Grand Prix de Grande-Bretagne, le Britannique et le Néerlandais ont une nouvelle fois été au contact à l’occasion du Grand Prix d’Italie, ce dimanche à Monza. Alors que Max Verstappen n’a pas pu résister à Daniel Ricciardo au départ, le pilote Red Bull Racing a été contraint de couvrir la stratégie de l’Australien au 24eme des 53 tours au programme du Grand Prix. Or, avec une roue avant-droite mal serrée, Max Verstappen a perdu quasiment dix secondes sur son arrêt au stand, sortant dans le peloton. Deux tours plus tard, c’est Lewis Hamilton qui a fait de même, répondant immédiatement au passage par son garage de Lando Norris, qui tenait alors fermement la troisième place en profitant de la vitesse de pointe de sa McLaren pour tenir en respect le septuple champion du monde.

Hamilton et Verstappen se renvoient la balle

C’est au moment de reprendre la piste que l’impensable a fini par avoir lieu. En effet, arrivant à haute vitesse au freinage de la première chicane, Max Verstappen a tenté de passer au forceps face à Lewis Hamilton. L’objectif du Néerlandais était de profiter de la situation pour reprendre l’ascendant sur le Britannique. Or, le pilote Mercedes n’a pas forcément fait tous les efforts pour laisser suffisamment de place à son rival pour le titre de champion du monde. En conséquence, Max Verstappen a été déséquilibré par le vibreur à l’intérieur du deuxième virage et n’a pas pu éviter un contact avec la Mercedes placée à sa droite. Le résultat a été de voir la Red Bull Racing littéralement monter sur la monoplace de Lewis Hamilton, qui peut remercier le halo pour avoir empêché un contact direct entre une roue de Max Verstappen et son casque. Immédiatement, Max Verstappen a hurlé à la radio pour se plaindre du fait que Lewis Hamilton ne lui a pas laissé assez de place. Le Britannique, quant à lui, a imputé la responsabilité de cet accrochage au Néerlandais. Toutefois, les commissaires de la FIA ont immédiatement annoncé qu’une enquête sera effectuée à l’issue de la course.