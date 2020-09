GP d’Italie : Gasly n'avait pas les mots, Hamilton beau joueur... Les réactions des pilotes après la course

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1er

« C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je remercie juste tous ceux qui ont rendu ça possible. Depuis 18 mois, il m'est arrivé des trucs de fou. J'ai connu des hauts et des bas, mais on s'est toujours battus, concentré sur nous-mêmes, pour progresser jour après jour. Et aujourd'hui je gagne le Grand Prix d'Italie ! Ce n'était pas gagné d'avance. On arrive à se retrouver troisième après le drapeau rouge, je suis deuxièle au départ. Et après je savais qu'en tête, sans aspiration, ça allait être compliqué. Carlos Sainz Jr, avec la McLaren, était très rapide, il revenait sur moi. Je ne devais pas faire d'erreur et rester concentré jusqu'à la fin. J'ai beaucoup attaqué au début pour prendre de l'avance et ne pas leur donner d'aspiration. Mais j'ai tout donné ! J'ai du mal à réaliser. C'est dommage qu'il n'y ait personne dans les tribunes. J'aurais adoré fêter ça devant des milliers de tifosi. Je voulais vraiment profiter de ce podium, de ce moment. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien depuis que je suis en F1. »

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren) - 2eme

« C’était serré à la fin, mais il m’a manqué un ou deux tours. Du coup, je suis à moitié déçu… A la régulière, j’aurais pu faire deuxième derrière Lewis Hamilton, mais on n’a pas eu de réussite avec la voiture de sécurité et le mauvais timing. La deuxième place est mon meilleur résultat en F1 et un podium à Monza, c’est super malgré l’absence des fans. Remonter de la sixième à la deuxième position, je suppose qu’on peut en être fier, même si on nourrira toujours un regret… »

Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 3eme

« Je suis content pour Pierre Gasly. Il a très bien roulé, super constant alors que la pression était énorme derrière lui. J’espérais qu’il se passe quelque chose entre lui et Carlos Sainz Jr, mais je suis satisfait de cette troisième place. C’était bizarre de repartir à mi-course après un aussi long arrêt. On n’est pas habitué à ça. J’ai pris un bon départ, en me bagarrant avec Carlos, puis en le suivant jusqu’au bout. Deux ans après Bakou, je suis heureux de retrouver le podium. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 4eme

« C’était une course folle, j’ai dû parfois sortir les épaules. La seule façon pour moi de pouvoir finir deuxième de la course, c’était de me qualifier devant Carlos Sainz Jr hier (samedi). Mon plan était de dépasser aussi tôt que possible et c’est comme ça que la course s’est passée. Lance Stroll a bénéficié d’un arrêt au stand gratuit, c’est une règle stupide, ils ne le méritent pas. En tant qu’équipe, je pense que nous avons fait le meilleur travail possible aujourd’hui (dimanche). »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 5eme

« Lors du premier tour, j’ai eu quelques accrochages et j’ai pensé que j’avais une crevaison mais ce n’était finalement pas le cas. La température du moteur était extrême donc j’ai dû réduire mon rythme et prendre soin de ma voiture tout au long de la course. Vers la fin de la course, avec une baisse des températures, la monoplace fonctionnait mieux. C’était une course folle, je ne sais pas comment certains ont pu se retrouver devant nous. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 7eme

« J'adresse d'énormes félicitations à Pierre Gasly. Je l'apprécie beaucoup. Je crois qu'il a été rétrogradé de manière pas vraiment correcte l'année dernière. Il est passé dans l'écurie B, et il a battu l'écurie A aujourd'hui (dimanche). Il mérite vraiment cette victoire, et il mérite une place dans un top team. C'était impossible pour moi de voir les signes qui annonçaient la fermeture des stands. Ensuite, après la pénalité, c'était trop compliqué pour remonter vers les premières places. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 8eme

« J’ai des sentiments mitigés aujourd’hui (dimanche) car nous avons réalisé une bonne course sur la piste et pris beaucoup de points, mais c’était également une de ces courses où, en regardant le podium, vous vous demandez ce qui aurait pu se passer. En ce qui nous concerne, nous n’avons pas eu de chance avec l’arrêt au stand préalable au drapeau rouge, ce qui a signifié un arrêt gratuit pour les autres. Nous avons fait une bonne course, j’ai pu dépasser trois voitures au départ et avoir un bon rythme pour être installé dans les points. C’est étrange car j’ai dépassé Pierre Gasly au départ et il a gagné la course. Nous n’avons sans doute pas égalé nos attentes concernant le rythme que nous pensions avoir à Spa-Francorchamps mais ça reste un bel effort. »

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 12eme

« Ça faisait 24 ans qu'on attendait un pilote français vainqueur d'un Grand Prix. Je suis heureux pour Pierre Gasly, c'est un mec super, il a traversé une année pas simple l'an dernier, c'est fantastique, c'est génial. Quoi d'autre ? Vive la France ! Ma course ? Il n’y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, c'est Pierre, Pierre, Pierre, il le mérite tellement ! »



Sources : Canal+, interviews officielles F1, Sky Sports