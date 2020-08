GP d'Espagne : Williams teste le Franco-Israélien Roy Nissany

Quinze ans après son père Chanoch lors du Grand Prix de Hongrie 2005, Roy Nissany va lui aussi avoir la chance de participer à une séance d’essais libres en Formule 1. Le pilote de 25 ans, qui court sous les couleurs d’Israël mais possède également un passeport français, va en effet participer à la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, sixième manche du championnat du monde 2020, ce vendredi à partir de 11h00, avec son écurie Williams. Pilote de réserve de l’écurie britannique depuis cette saison, le natif de Tel-Aviv prendra la monoplace de George Russell pour cette séance, aux côtés de son coéquipier Nicholas Latifi. « J’ai très hâte de monter dans la voiture à Barcelone. Participer à des essais libres pour la première fois est une étape importante pour chaque pilote, et pour moi c’est aussi un accomplissement national de pouvoir porter le drapeau israélien. Je me suis minutieusement préparé pour cela avec l’équipe et je pense que nous pouvons en tirer une grande valeur », a réagi Nissany, sachant que Williams est, comme l'an passé, la pire écurie du paddock, avec aucun point pris en cinq courses.

Nissany en Formule 2 ce week-end

Ce week-end, le pilote quittera les paddocks de la F1 pour ceux de la F2, au sein de son équipe Trident Racing. Il est actuellement 18eme du championnat du monde, avec un seul point au compteur, remporté lors de la toute première course de la saison, en Autriche. Roy Nissany, qui avait déjà participé à des essais d’après-saison en décembre dernier avec Williams, espère désormais faire mieux que son père, qui n’avait participé qu’à une seule séance d’essais libres en 2005, avec Minardi. Mais il avait déjà 42 ans…