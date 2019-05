GP d'Espagne-Qualifs: Bottas en pole devant Hamilton

Loin, si loin des essais hivernaux si favorables aux Ferrari en Catalogne, le retour de la F1 en Europe sur le circuit de Barcelone consacre un peu plus la domination insolente des Mercedes.

Un éventuel 5e doublé des Flèches d'argent en cours, dimanche, n'aurait rien d'impensable, après que Valtteri Bottas, une fois encore si concurrentiel, a signé ce samedi en qualifications sa 3e pole consécutive - la 9e de sa carrière - au prix d'un superbe run en 1'15"406 devant son coéquipier Lewis Hamilton, auquel il colle plus de... 6 dixièmes (+0"634) ! Mais que dire de Sebastian Vettel, relégué à près d'une seconde (+0"866) dans une 2e ligne complétée par Max Verstappen (4e, +0"951). La déception est encore plus grande pour Charles Leclerc sur l'autre Ferrari, qui ne s'élancera qu'en 5e position (+1"182) au côté d'un Pierre Gasly nettement plus satisfait (6e, +1"302).

Les pilotes français en peloton serré, puisque Romain Grosjean confirme son bon début de week-end (7e, +1"505) au côté de son coéquipier chez Haas, Kevin Magnussen (8e, +1"516). Daniel Ricciardo sauve les meubles pour des Renault en grosses difficultés (10e, +2"700), et encore l'Australien s'élancera en 13e position suite à sa pénalité du GP d'Azerbaïdjan.