GP d'Espagne-Libres 2: Hamilton talonne Bottas

Valtteri Bottas (Mercedes) a de nouveau été le plus rapide lors de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, vendredi après-midi. Son coéquipier Lewis Hamilton, 4e dans la matinée, signe le 2e meilleur temps devant les Ferrarri Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Romain Grosjean (Haas-Ferrari) et Pierre Gasly (Red Bull Racing) confirment leurs bonnes dispositions en finissant 6e et 7e de ce FP2.

Par contre, les Renaut Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg n’y arrivent toujours pas et signent les 14e et 15e temps.