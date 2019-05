GP d'Espagne-Libres 1: Bottas devance les Ferrari

Auteur d'un excellent début de saison, et leader inattendu du championnat du monde, Valtteri Bottas a signé ce vendredi matin le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone.

Le Finlandais (Mercedes) a devancé les Ferrari de Sebastian Vettel (+0"115) et Charles Leclerc (+0"221), et son quintuple champion du monde de coéquipier, Lewis Hamilton (+0"624).

Côté français, Romain Grosjean (Haas) poste le cinquième chrono (+0"992) tandis que Pierre Gasly (8e, +1"334) a devancé son coéquipier Max Verstappen (12e, +1"893), qui a surtout roulé en pneus durs.

FP1 Provisional Classification



