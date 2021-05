GP d'Espagne : Les réactions des pilotes après les qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Pole position

« En troisième séance d'essais libres, on était vraiment bien. J'ai effectué des petits changements. On essaye toujours d'améliorer la voiture mais c'est toujours un risque de le faire avant les qualifications. On a quand même fait ces changements et je me suis dit que ça pouvait être le mauvais choix. Mais, au final, c'était mon choix. C'est pour ça qu'on partait d'aussi loin en début de qualifications. Je trouvais des petites choses pour améliorer le rythme. Le premier tour a été mon meilleur sur la session. Je n'arrive pas à croire que j'en suis à 100 pole positions. Je la dédie à toutes les personnes qui travaillent à l'usine et montent la barre toujours plus haut. C'est un rêve pour moi de travailler avec ces gens-là. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que j'atteindrai ce chiffre ? Je leur en suis très reconnaissant. C'est incroyable, je suis heureux comme si c'était ma première pole position. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« C'était plutôt bien. Ce n'était pas terrible en Q1 mais on a amélioré l'équilibre en Q2. En Q3, mes deux tours étaient plutôt corrects même si ma deuxième tentative était moins bonne en raison des rafales de vent. Néanmoins, c'est vraiment très bien pour nous d'être deuxième sur ce circuit parce que les Mercedes sont difficiles à battre. Je peux donc me satisfaire d'être aussi proche d'eux. Il faudra prendre un bon départ. Encore une fois, on a le rythme. J'espère qu'on a aura une belle course. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Tout d’abord, toutes mes félicitations à Lewis Hamilton pour sa 100eme pole position. C’est un total absolument fou donc bien joué ! Je m’attendais une séance de qualifications serrée et je suis dégoûté car, lors de ma première tentative qui était, au moins la meilleure tentative au sein du Top 3, j’ai eu un peu de survirage à la corde du virage 10 et j’ai perdu un petit peu plus d’un dixième de seconde. C’est ennuyeux mais c’est quelque chose qui peut arriver. Toutefois, dans l’absolu sur cette séance de qualifications, le rythme était bon, j’avais la vitesse. Ce n’était qu’une question de détails et je n’ai pas su tout mettre bout à bout aujourd’hui (samedi). Nous avons un très bon ensemble et ça va être une sacrée bataille demain (dimanche), je n’en doute pas un instant. Sur les longs relais, notre rythme est bon mais je pense que celui des pilotes Red Bull Racing est assez proche, comme sur les dernières courses. Donc, oui, je m’attends à un grand match en piste. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« Je suis content même si c'est seulement une quatrième place. Il faut être satisfait quand on fait le job et aujourd'hui (samedi), on l'a fait. Je suis content de mon tour en Q2 qui était assez propre pour ne pas abîmer les pneus pour le départ. En Q3, j'ai réussi à pousser un petit peu plus et faire le tour que je voulais. C'est bien pour demain (dimanche). Il faut qu'on soit rapide pour ne pas se faire doubler. Mais après ce qu'on a montré hier (vendredi), c'était plutôt positif. Ça ne va pas être facile mais on va essayer de garder les pilotes Alpine derrière. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 5eme

« On confirme les progrès. La voiture a le potentiel pour être rapide. C'était hyper serré aujourd'hui (samedi). C'est mon meilleur résultat en qualifications depuis plus d'un an donc ça fait vraiment plaisir et ça montre qu'on travaille bien. On est content. On est jamais certain de rien en Formule 1 mais c'est mieux de partir devant à Barcelone. Ça ne double pas beaucoup et le virage 10 n'aide pas au dépassement. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« C'était super serré, on s'y attendait. Je suis déçu de rater la Q3 pour un tel écart (seize millièmes) mais les autres ont été plus rapides que nous. J'ai réussi à faire des beaux tours en Q1 et améliorer un peu en Q2. Il ne nous manquait pas grand-chose. C'est demain (dimanche) qu'on marque les points, on va se rattraper. Mais c'est sûr que je suis déçu. Plus les courses s'enchainent et plus on a l'air de perdre en performance. Les autres ont l'air de gagner plus que nous. Il faudra mieux travailler. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+