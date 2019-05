GP d’Espagne-Grosjean: "Pas très loin des Ferrari"

Après d’excellents essais libres en compagnie de son coéquipier chez Haas Kevin Magnussen, Romain Grosjean a décroché la 7e place lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne, samedi sur le circuit de Barcelone.

"Le job est fait pour l'équipe avec cette 7e et 8e place. On a un énorme avantage avec les autres derrière nous. On n'est pas très loin des Ferrari. Les Red Bull ont haussé leur niveau de jeu et on n'a pas pu forcément rivaliser. Ce qui est positif, c'est que je fais mon temps en Q3 avec des pneus rodés de Q1. Mon dernier tour avec des pneus neuf, j'ai voulu trop en faire et ça ne l'a pas fait", a réagi le Franco-Suisse Sur Canal+, avant de poursuivre: "Je pense que l'on a pas mal compris la voiture ce week-end. Il nous reste des petites zones à analyser mais, dans l'ensemble, je suis très content. C'est un circuit où il est difficile de dépasser et la position en qualif est importante. On a bien réglé la voiture pour la course. On est bien là où l'on est et il faut marquer des points demain avec les deux voitures et faire un bon Grand Prix et ainsi lancer notre saison".

Le pilote de 33 ans ne compte aucun point au classement du championnat du monde, après trois abandons et une 11e place à Shanghai il y a un mois.