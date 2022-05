GP d’Espagne (EL3) : Le meilleur temps à nouveau pour Leclerc

🏁 END OF FP3 - TOP 10 🏁



1 LEC 📸

2 VER

3 RUS

4 HAM

5 SAI

6 PER

7 NOR

8 MAG

9 BOT

10 OCO#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/MwbEBB89EP

— Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Mercedes pour le moment à l’affût, Gasly dans le dur



Early problems for Pierre Gasly 😣



He's been wheeled back into the garage for the team to take a closer look 🔎💨#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/taV0XvRKNJ

— Formula 1 (@F1) May 21, 2022

FORMULE 1 / GRAND PRIX D’ESPAGNE

Classement des essais libres 3 - Samedi 21 mai 2022

Charles Leclerc garde la main à Montmelo. Toutefois, la marge du Monégasque n’est plus aussi nette que ce vendredi, lorsqu’il a dominé la première puis la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Une dernière heure de préparation que les pilotes ont essentiellement dédiée à la préparation des qualifications. A ce petit jeu, Charles Leclerc a établi la meilleure performance dans sa deuxième tentative avec un tour en 1’19’’772. Le leader du championnat du monde a une nouvelle fois mis sous l’éteignoir son coéquipier Carlos Sainz Jr, qui n’a pu faire mieux que le cinquième temps à 357 millièmes de secondes du Monégasque, lui qui a dû changer de châssis dans la nuit en raison d’un souci de système d’alimentation en carburant. Sans surprise, la menace la plus importante pour Charles Leclerc dans la lutte pour la pole position sera Max Verstappen. Si la Red Bull Racing du champion du monde en titre est nettement plus performante en ligne droite, la perte de temps dans les secteurs 2 et 3 plus sinueux a été une nouvelle fois cruciale. Le Néerlandais échoue à 72 millièmes du pilote Ferrari lors de cette séance mais confirme être prêt pour la bataille.Derrière le duo de tête, on retrouve… les pilotes Mercedes ! En effet, George Russell a signé le troisième temps à 148 millièmes de seconde quand Lewis Hamilton a hissé sa W13 à la quatrième place. Après une première tentative durant laquelle il a beaucoup souffert de rebond en ligne droite, le septuple champion du monde a été plus à l’aise dans sa deuxième et ne concède que 230 millièmes de seconde à Charles Leclerc. Sergio Pérez, moins en verve que son chef de file chez Red Bull Racing, termine cette séance avec le sixième temps à 488 millièmes. A l’arrêt ce vendredi et après un changement de châssis, Lando Norris restera le « meilleur des autres » en ce début d’après-midi mais la différence est nette, 631 millièmes. Kevin Magnussen, quant à lui, a pris la septième place quand son coéquipier Mick Schumacher a vite dû stopper sa séance en raison d’un frein arrière-droit en feu. Côté Français, Esteban Ocon a signé le dixième temps à 1’’110 de Charles Leclerc quand le début de week-end compliqué de Pierre Gasly se poursuit. Le Normand n’a pu faire qu’un tour d’installation avant de rentrer au garage en raison d’un souci lié à son moteur, qui va être changé pour les qualifications, qui s’annoncent indécises.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’072George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’148Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’230Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’357Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’488Lando Norris (GBR/Mercedes) à 0’’631Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’874Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 1’’009Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’110Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) pas de chrono