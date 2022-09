GP des Pays-Bas (Qualifications) : Verstappen en pole position à domicile

Hamilton et Russell pourront maudire Pérez



Gasly sauve les meubles, grise mine chez Alpine

FORMULE 1 - GRAND PRIX DES PAYS-BAS / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 3 septembre 2022

Max Verstappen n’y aurait sans doute pas cru ce vendredi ! Alors qu’il était à la peine lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, le champion du monde en titre est allé chercher la pole position à domicile dans son tout dernier tour. A l’aise sur le tortueux tracé de Zandvoort et déjà devant à l’issue de la première tentative, Charles Leclerc était bien parti pour signer le meilleur temps lors de la Q3. Toutefois, un deuxième secteur bien moins maîtrisé et sur lequel il a lâché un bon dixième de seconde a ouvert la porte au pilote Red Bull Racing. Ce dernier, grâce à la meilleure performance dans le dernier secteur, a bouclé son tour en 1’10’’342, soit seulement 21 millièmes de seconde de mieux que Charles Leclerc. Carlos Sainz Jr, de son côté, ne concède que 92 millièmes à Max Verstappen mais devra s’élancer depuis la deuxième ligne de la grille de départ sur un tracé où doubler n’est pas forcément évident.Egalement dans le match pour la pole position, les pilotes Mercedes pourront regretter d’avoir tardé à sortir pour leur dernière tentative. En effet, alors qu’ils étaient bien partis, Lewis Hamilton et George Russell ont été contraints de couper leur effort dans le dernier virage. La faute à une perte de contrôle d’un Sergio Pérez en grande difficulté vis-à-vis de son coéquipier. Le résultat est un quatrième place à trois dixièmes de seconde pour le septuple champion du monde contre la sixième à huit dixièmes pour son coéquipier chez les Flèches d’Argent avec un certain Sergio Pérez qui s’intercalera entre eux ce dimanche au départ. Lando Norris donne un petit avantage à McLaren vis-à-vis d’Alpine dans la lutte pour la quatrième place au classement constructeurs avec la septième place devant Mick Schumacher et Yuki Tsunoda quand Lance Stroll, bloqué dans son garage en raison d’un souci technique, n’a pas pu prendre part à la Q3 et sera dixième sur la grille pour le départ de la course.En difficulté au volant de son AlphaTauri depuis le début du week-end, Pierre Gasly a vu sa séance de qualifications s’achever en Q2 pour 84 millièmes de seconde par rapport à son coéquipier. Mais cette onzième place est plus qu’un consolation pour le Français, qui aura un coup à jouer à l’occasion d’une course qui s’annonce indécise et qui pourrait être animée. Du côté d’Alpine, par contre, ce n’était pas un grand jour. En effet, pour seulement la troisième fois de la saison, ni Esteban Ocon, ni Fernando Alonso n’ont été en mesure de se hisser en Q3. Le Français a pris la 13eme place juste devant son coéquipier et n’ont été séparés que de huit millièmes de seconde à l’occasion de la Q2. Une séance de qualifications qui a aussi vu Daniel Ricciardo prendre un nouveau coup sur la tête avec une élimination dès la Q1 avec le 17eme temps. Max Verstappen a donc fait plaisir à ses supporters, qui ont parfois dépassé les bornes, le début de Q2 ayant été marqué par un drapeau rouge causé par un supporter, vite expulsé du circuit, ayant jeté un fumigène sur la piste.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’021Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’092Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’306Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’735George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’805Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’832Mick Schumacher (ALL/Ferrari) à 1’’100Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 2’’214Lance Stroll (CAN/Aston Martin) pas de chrono