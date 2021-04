GP d'Emilie-Romagne : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Pole position

« Ça a été génial. Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons devant les deux Red Bull Racing aujourd’hui (samedi), ils ont été si rapides. Il y a des moments où ils avaient six dixièmes d’avance sur nous. J’avais de très bonnes sensations dans la voiture. Grand respect à mon équipe pour le travail qu’elle a accompli. J’aime le challenge que ça représente. C’est génial d’avoir deux Red Bull Racing capables de se battre devant. Ça rend les stratégies plus compliquées, ils ont un grand rythme de course. Mon premier tour était vraiment bon. Quand je suis sorti du dernier virage et que j’ai vu que j’avais la pole, j’étais tellement heureux. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

« Tout d'abord, je veux féliciter l'équipe. Hier (vendredi), j'ai fait une erreur et j'ai beaucoup travaillé pour revenir. Le plus important est de montrer que je progresse. Etre ici aujourd'hui (samedi) par rapport à la position qu'on avait hier (vendredi), cela veut dire que nous avons amélioré la situation et c'est très important. Je pense que j'aurais pu être en pole aujourd'hui (samedi) car j'ai fait une erreur dans mon dernier virage. Tout est positif mais il faut être certain que l'on continue à nous améliorer. Seule la journée de demain (dimanche) va compter. Tout peut arriver pendant la course. On est sur une différente stratégie que celle de Lewis Hamilton et Max Verstappen et ce sera intéressant. On verra ce qui sera possible de réaliser. Il sera important de prendre des points demain (dimanche), c'est ma priorité. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« Ça n'a pas été terrible en Q3, je me suis raté au virage trois, on ne peut pas toujours gagner. Il faut voir ce qui n'allait pas mais ça reste une bonne position de départ. La course sera intéressante car nous avons les deux voitures sur différents pneus. Voyons comment ça fonctionnera. Nous allons essayer de rendre la tâche difficile à Mercedes. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« Hier (vendredi), je pensais à la quatrième place, mais aujourd'hui (samedi), lors de la troisième séance d'essais libres, je n'y pensais plus tant Mercedes allait vite. J'ai fait un bon tour et nous sommes à trois dixièmes de Red Bull Racing et Mercedes, j'ai aussi fait une erreur dans mon tour. Donc je pense que nous pouvons faire de bonnes choses dans la course. Je suis content de cette Ferrari, elle est bien équilibrée. Nous devons trouver des performances en général, même si nous ne sommes pas encore au niveau des deux premières écuries. Nous y travaillons. Partir avec les gommes tendres devrait nous aider, nous verrons demain (dimanche) lors de la course si c'était le bon choix. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 5eme

« Ça a été une incroyable séance de qualifications. J’ai trois ou quatre centièmes de retard sur les meilleures écuries. C’est une réalisation fantastique, je suis vraiment heureux. J’ai réussi un très bon tour pour nous mettre en position de force pour demain (dimanche. Je suis très heureux de la façon dont nous travaillons chaque week-end de course. Il n’y a pas de marge d’erreur, nous devons continuer à développer la voiture car d’autres équipes le feront. Nous sommes bons, nous devons marquer des points demain (dimanche). »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« C'était une séance très bien construite. Je me suis senti en confiance tout de suite en Q1. La voiture était dans l'ensemble bonne à conduire. On rentre en Q3, ça fait plaisir parce que ce n'était pas donné. C'est hyper serré entre tout le monde. Aujourd'hui (samedi), je pense que l'équipe a bien géré. On a maximisé le potentiel, on ne pouvait pas faire mieux que neuvième. Demain (dimanche), on vise les points, et on va essayer de tout donner pour en avoir. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, Sky Sports, Sky Sport Italia