GP de Turquie : Départ en fond de grille pour Carlos Sainz Jr

Binotto peu prolixe sur ce nouveau moteur

Carlos Sainz Jr devra cravacher ce dimanche sur le circuit de l’Istanbul Park. Deux semaines après avoir vu Charles Leclerc pénalisé pour l’utilisation d’un nouveau moteur au-delà du quota alloué à chaque pilote en début de saison, Ferrari a confirmé que le pilote espagnol sera dans la même situation que le Monégasque à l’occasion du Grand Prix de Turquie, dont les premiers essais libres dont prévus ce vendredi. « Comme c'était le cas pour Charles Leclerc en Russie, Carlos Sainz aura une unité de puissance complètement neuve avec le nouveau système hybride en Turquie, annonce l’écurie de Maranello par l’intermédiaire d’un communiqué. Par conséquent, il partira depuis le fond de la grille de départ, avec l'objectif de remonter et de marquer des points. » L’objectif pour Ferrari sera de multiplier les données récoltées avec ce nouveau moteur, qui comporte une partie hybride revue et corrigée en vue de la saison prochaine.Avec ce nouveau moteur, Charles Leclerc s’était lancé dans une remontée fantastique à l’occasion du Grand Prix de Russie. Parti 19eme, le Monégasque avait su gagner sept places dans le premier tour avant d’espérer prendre de gros points en toute fin de course. Mais, avec la pluie qui s’était alors invitée à Sotchi, Charles Leclerc s’était fait piéger à rester trop longtemps en piste avec les pneus slicks et avait reculé au 15eme rang sur la grille de départ. Toutefois, ce week-end avait permis à Ferrari de confirmer l’apport de l’évolution concernant le moteur, sans toutefois trop en dire. « Je pense que c'est quelque chose qui reste confidentiel. C'est un pas en avant en matière de performance, a déclaré Mattia Binotto après le Grand Prix de Russie. Mais comme Charles Leclerc et Laurent Mekiès l'ont déjà dit, le plus important pour nous est certainement que nous faisons avancer autant que possible cette nouvelle technologie. Ça nous aidera assurément pour 2022 par rapport à notre expérience. » Ce sera le cas avec, désormais, deux monoplaces en piste avec ce nouveau moteur.