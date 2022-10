GP de Singapour : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la course

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - Vainqueur

« C’était surement ma meilleure performance, j’ai contrôlé la course même si c’était difficile. Les trois derniers tours étaient très intenses. Je l’ai senti quand je suis sorti de la voiture ! J’ai tout donné. Ce serait bien pour Max Verstappen de remporter le titre mondial au Japon, ce serait très spécial pour Honda. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« Je pense que j’ai tout essayé. Je suis mort ! Je pense que c’était la course la plus difficile de ma carrière, je n’ai jamais autant poussé autant de tours d’affilée, souvent dans des conditions qui sont très compliquées sur un circuit en ville où on n’a pas le droit à l’erreur. C’est vraiment dommage pour le départ, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé mais c’est comme ça. A la fin, petit à petit il a commencé à partir. J’ai beaucoup poussé au début donc je pense que j’ai surchauffé les pneus. J’ai continué à pousser jusqu’au moment où l’écart a dépassé cinq secondes. Là, j’ai lâché un petit peu et j’ai simplement emmené la voiture jusqu’à la fin car c’était vraiment compliqué dans ces conditions. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« C’était très dur, je n’ai jamais été dans le rythme avec les pneus pluie. Je n’ai jamais pu être au niveau des deux premiers car j’avais toujours des problèmes d’adhérence avec les pneus arrière. Au final, dans ces conditions, j’ai dû me contenter de la troisième place. La bonne nouvelle c’est que je n’ai pas fait d’erreur, j’ai amené la voiture à l’arrivée et j’ai pu être plus rapide en fin de course. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 4eme

« J’étais convaincu de pouvoir aller chercher le podium, mais ça ne s’est pas passé. J’ai essayé, il était assez lent, je ne sais pas pourquoi, j’étais surpris de pouvoir remonter sur lui aussi vite que ça. Mais je pense que même si j’avais été dix secondes plus rapide, je n’aurais pas pu le passer. Max Verstappen a essayé de me passer et il a tiré tout droit. C’était presque impossible, c’était plus facile à la fin. J’ai fait une bonne course, on a eu un bon rythme, ça a payé pour moi et pour Daniel Ricciardo aussi. Bravo à lui il a fait un très beau travail, on n’aurait pas pu faire mieux. »

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 5eme

« Je suis plus fatigué, endormi, qu’épuisé physiquement. C’est toujours dur les deux heures de course ici, c’est long, et le fait d’être sur un circuit urbain oblige la concentration à être très élevée, donc j’ai envie de dormir. Mais je suis très heureux de revenir dans le Top 5. c’est mon premier cette année, ce qui est un peu triste, mais je suis heureux d’y revenir. C’est une belle performance pour l’équipe, quatrième et cinquième, c’est mérité et c’est une belle journée. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 7eme

« Pour moi, dans la voiture, il y a eu zéro plaisir, évidemment. J'ai embrayé et j'ai eu l'anticalage, alors il faut que j'analyse pourquoi c'est arrivé, mais ça fait forcément perdre beaucoup de places. Ensuite, j'ai essayé de doubler quelques pilotes, ça a parfois marché, mais on se retrouve quand même coincé dans une sorte de train. Tout le monde a les pneus en température, alors c'est vraiment dur de suivre. Puis, évidemment, nous avons eu un peu de chance, certains ont fait quelques erreurs. Ce n'est pas là que nous voulons être, mais ça a évidemment commencé hier (samedi). Quand on se met dans une telle position, soit ça fonctionne brillamment et on peut remonter aux avant-postes, soit c'est très frustrant, comme c'est le cas. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 9eme

« On fait beaucoup de progrès avec l’équipe, j’en suis fier. On est ici pour gagner des courses, on a eu une bonne série de résultats, et c’est la première fois à l’exception de Silverstone que je finis si loin, c’est comme ça. Je n’ai pas vraiment d’émotion actuellement, c’est plutôt plat ! C’était une triste journée, vraiment mauvaise. Mais je me sens bien, j’ai déjà hâte d’être à demain. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 10eme

« Aujourd’hui (dimanche), on n'a pas fait du bon boulot. On était septième, devant les deux Aston Martin, on avait la position en piste, on avait tout en main, et on a tout balancé parce qu'on a décidé de rentrer au stand trop tôt. Et il n'y avait aucune communication, aucun dialogue, et je ne comprends pas bien pourquoi. On a fait un pari à un moment où on n'avait pas besoin de le faire. Dans la position où on était, devant deux concurrents directs, avec l'avantage d'être devant à Singapour, sur piste séchante, la chauffe des pneus allait être compliquée... Je ne vois pas l'intérêt de prendre un tel risque. Et on a juste offert notre position. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - Abandon

« C'est une journée frustrante pour l’équipe. De mon côté, un problème moteur a mis fin prématurément à notre course et je sais que l'équipe enquête actuellement sur l'origine exacte de la panne. C'est évidemment très décevant de quitter Singapour avec un double abandon, mais le point positif est que notre voiture a été performante tout le week-end et que nous savons que nous avons un bon rythme. Nous courrons à nouveau la semaine prochaine à Suzuka, mon circuit préféré, alors pour l'instant nous allons mettre ça derrière nous pour revenir plus forts au Japon. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, Sky Sports, BBC