GP de Singapour (EL3) : Après la pluie, Leclerc s'adjuge le meilleur temps

Leclerc gagne la bataille face à Verstappen

Il n’y a pas eu de grand spectacle ce samedi pour la troisième séance d’essais libres du GP de Singapour. La pluie s’est invitée au-dessus du circuit urbain de Marina Bay, entrainant une première moitié de séance sans aucune action. La voiture de sécurité a été la seule à rouler pour tester la piste mouillée. Pendant l’attente des pilotes dans leur garage, les mécaniciens ont pris le balai pour évacuer l’eau qui s’accumulait dans la voie des stands et les commissaires ont fait de même pour dégager le tracé comme ils ont pu. Les protagonistes sont sortis progressivement pour la demi-heure restante afin de se préparer à la séance de qualifications programmée à 15h.Max Verstappen, au lendemain de son 25eme anniversaire, a chaussé des pneumatiques intermédiaires et hissé son nom au sommet de la feuille des temps avec une marque de 2’03’’272. Il a ensuite amélioré sa référence de plus d’une seconde et vu Charles Leclerc le titiller. Le leader du championnat et son poursuivant se sont, tour à tour, subtilisé la première place. Avec un temps de 1’57’’782, c’est finalement le pilote Ferrari qui a eu le dernier mot pour une demi-seconde dans ces conditions peu évidentes. Son équipier Carlos Sainz Jr complète le podium à plus d’une seconde. Fernando Alonso et Sergio Pérez intègrent le top 5 tandis qu’Esteban Ocon et Pierre Gasly, probables futurs partenaires l’an prochain chez Alpine, se contentent respectivement des septième et treizième positions.