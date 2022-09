GP de Singapour (EL2) : Le meilleur temps pour Sainz devant Leclerc et Russell

La voiture en flammes de Pierre Gasly en version On Board 😳🔥#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/fNP0I5ym8S

— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 30, 2022

Ocon placé, Gasly a eu littéralement chaud

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE SINGAPOUR

Classement des essais libres 2 - Vendredi 30 septembre 2022

Ferrari montre les crocs à Singapour ! Trois ans après la victoire de Sebastian Vettel au volant d’une monoplace italienne dans la ville-état, Carlos Sainz Jr a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres, disputée dans des conditions proches de celles des qualifications. Très tôt en piste, l’Espagnol s’est hissé au sommet de la feuille des temps en 1’42’’587. Alors qu’il a passé plus de la moitié de la séance dans son garage, Charles Leclerc a pu boucler quatorze tours mais échoue à 208 millièmes de la référence établie par son coéquipier chez Ferrari. Alors que Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide en conditions diurnes, Mercedes a reculé dans la hiérarchie. En effet, George Russell a signé le troisième temps, concédant 324 millièmes de seconde à Carlos Sainz Jr sur son meilleur tour. Le Britannique est talonné par Max Verstappen, qui n’a pas connu une séance facile. En effet, le leader du championnat du monde a également été retenu au stand pendant l’essentiel de l’heure de roulage, ne parvenant au final à boucler que huit tours, le meilleur à 339 millièmes de seconde du meilleur temps.Le Néerlandais est comme pris en sandwich par les Flèches d’Argent. Lewis Hamilton s’est classé à la cinquième place à quasiment six dixièmes de seconde et devance Esteban Ocon. Déjà bien placé en début de journée, le pilote Alpine a grimpé d’un rang dans la hiérarchie, avec un retard limité à 825 millièmes de seconde sur Carlos Sainz Jr. Son coéquipier Fernando Alonso, quant à lui, n’est que huitième et a été devancé par Valtteri Bottas au volant de son Alfa Romeo. Une nouvelle fois en difficulté au volant d’une Red Bull Racing ne lui convenant plus, Sergio Pérez n’a pu faire mieux que le neuvième temps à plus d’une seconde et juste devant l’Aston Martin de Lance Stroll, qui s’est remis de sa mésaventure de la première séance pour s’installer au dixième rang. A la lutte avec Alpine au classement constructeurs, McLaren a été une nouvelle fois à la peine, avec Lando Norris onzième et Daniel Ricciardo seulement 18eme. Mais une des images qui restera de cette séance, c’est le feu sur l’AlphaTauri de Pierre Gasly, quatorzième de la séance. Sortant de la prise d’air au-dessus du casque du Français, les flammes l’ont contraint à bondir hors de sa monoplace. Mais plus de peur que de mal pour le Tricolore.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’208George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’324Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’339Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’595Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’825Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’844Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’933Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 1’’319Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 1’’395Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’882