GP de Sakhir : Mercedes choisit Russell, Aitken arrive chez Williams

Mercedes a fait le choix de l’expérience récente pour remplacer Lewis Hamilton. Alors que le septuple champion du monde a dû renoncer au Grand Prix de Sakhir en raison d’un test positif au coronavirus, l’écurie allemande a décidé de faire confiance à George Russell pour le remplacer ce week-end. Titulaire chez Williams cette saison, le Britannique est resté lié à Mercedes et aura donc l’opportunité de piloter en course la meilleure monoplace du plateau sur le tracé « Outer » de Sakhir.

« Tout d’abord, je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de l’écurie Williams pour m’offrir cette opportunité. Je vais peut-être porter des couleurs différentes ce week-end, mais je reste un pilote Williams et je continuerai à les soutenir, a déclaré George Russell dans un communiqué. C’est pour moi une opportunité unique d’apprendre au sein de la meilleure écurie sur la grille de départ et de revenir en étant un meilleur pilote, avec encore plus d’énergie et d’expérience, afin d’aider Williams à remonter sur la grille. Il est évident que personne ne peut remplacer Lewis Hamilton, mais je donnerai tout pour l’équipe en son absence dès que je serai monté dans la monoplace. Plus important encore, je lui souhaite un prompt rétablissement. » Alors que Stoffel Vandoorne, titulaire chez Mercedes en Formule E et pilote de réserve de la marque à l’étoile en F1, était aussi sur les rangs, Toto Wolff a préféré un pilote ayant une expérience plus récente de la discipline.

Aitken va découvrir la F1 avec Williams

Avec George Russell « prêté » à Williams le temps du Grand Prix de Sakhir, l’écurie de Grove se devait de trouver au plus vite une solution de remplacement. Après Pietro Fittipaldi qui viendra remplacer l’infortuné Romain Grosjean, un autre pilote fera ses débuts ce week-end. En effet, Williams a confirmé la titularisation de son pilote de réserve Jack Aitken, qui devait initialement conclure la saison de Formule 2 ce week-end, lui qui pointe à la quatorzième place du classement. « Je suis absolument ravi d’avoir l’opportunité de faire mes débuts en F1 avec Williams ce week-end et je suis heureux de voir George Russell saisir sa chance de piloter pour Mercedes, a déclaré Jack Aitken dans un communiqué. Je vais faire de mon mieux pour me préparer dans les jours à venir mais, pour être totalement honnête, je me sens prêt depuis Melbourne. »

Directeur de l’écurie Williams, Simon Roberts n’a pas caché que donner sa chance à une jeune talent britannique le satisfait dans cette situation particulière. « Notre partenariat à long-terme avec Mercedes et les liens de George Russell avec eux ne sont pas des secrets et je suis heureux que George puisse avoir cette opportunité unique de rejoindre Mercedes, a confié ce dernier dans un communiqué. Nous sommes également ravis car cela signifie que nous sommes en mesure d’offrir à un autre talent britannique, Jack Aitken, l’opportunité de faire ses débuts en F1. » Au-delà du nouveau tracé, ce Grand Prix de Sakhir sera décidément un week-end de premières.