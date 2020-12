GP de Sakhir : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - Pole position

« C'est une situation différente pour moi ce week-end avec un nouveau coéquipier (George Russell), mais j'essaye avant tout de ne penser qu'à moi-même et de ne pas dépenser d'énergie pour autre chose. Je pense être parvenu à le faire. Pour l'équipe, c'est excellent d'avoir réussi à occuper la première ligne. C'est agréable d'être en pole, je suis heureux, mais ce ne furent pas mes meilleures qualifications. Je suis content que cela ait suffi. Concernant la course, c'est un peu l'inconnu. Je n'ai pas trouvé ça si facile de suivre des voitures sur le circuit, je suis donc bien content de pouvoir partir devant tout le monde. J'espère que la course sera amusante à suivre. C'est un circuit bosselé et sinueux, cela devrait être amusant. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 2eme

« Ce week-end est incroyablement intense. Il y a tellement de choses à apprendre. J'ai dû m'habituer à la voiture au siège, etc. C'est tellement différent. Je me sentais vraiment bizarre au début, c'est une façon de piloter vraiment différente. J'essaye d'oublier ce que j'ai appris chez Williams, et d'apprendre à piloter une nouvelle voiture rapidement. Durant la troisième séance d’essais libres, j'ai essayé certaines choses et ça s'est mal passé. Je n'étais pas vraiment satisfait. Mais en qualifications, c'était bien mieux et j'ai réussi à tout mettre en place dans le dernier tour. Je suis évidemment dégoûté de rater la pole pour 20 millièmes, mais si on m'avait dit le week-end dernier que je serais deuxième sur la grille demain (dimanche), je ne l'aurais pas cru. Je suis quand même content de ma qualification. Valtteri Bottas a réellement poussé Lewis Hamilton dans cet exercice depuis son arrivée, et arriver à être si proche de lui, c'est une vraie satisfaction. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« C'était une bonne séance. Le tour est vraiment court ici et c'était plus serré que d'habitude. Je suis content d'être troisième. Ce devrait être une course intéressante et qu'on prendra du plaisir en piste. Il y aura sans doute une possibilité au départ. Mais avec tous ces tours et tout le trafic sur un circuit si rapide, ce ne sera pas simple à gérer. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« Je suis vraiment content parce que depuis le début du week-end c'est compliqué. J'ai manqué la deuxième séance d’essais libres, la première séance n'avait pas été géniale. J'avais des difficultés aux virages un et sept, et j'ai bien regardé la télémétrie pour essayer de changer ça. J'ai réussi à faire le meilleur tour possible au meilleur moment. Cette quatrième place fait plaisir. J'espère que ça se passera bien en course, même si je n'ai pas pu faire de simulation lors de la deuxième séance d’essais libres. Je vais tout donner, même si c'est difficile de prédire comment ça va se passer. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 9eme

« Ça a été une qualification compliquée. On savait que sur ce tracé les écarts allaient être très serrés. Et à la fin de la séance, j'avais perdu plusieurs éléments sur le fond plat, c'était difficile de rester performant. On casse beaucoup la voiture depuis le début du week-end, surtout sur le virage huit. Il faut voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 11eme

« Je suis clairement déçu. À certains moments, la voiture était très performante, à d'autres elle l'était beaucoup moins. Il faut qu'on analyse ça. La voiture était beaucoup moins performante lors des qualifications que durant la troisième séance d’essais libres. Le point positif, c'est qu'on pourra choisir les pneus pour une course qui s'annonce longue. Les dépassements devraient être possibles. C'était déjà le cas dimanche dernier, à cause de la dégradation des pneus. Il y aura moyen de remonter dans le classement. »



